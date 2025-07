Colisão provoca dois feridos junto à Quinta da Alorna

Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias provocou dois feridos, sem gravidade, na manhã desta quinta-feira, dia 24 de julho, na EN118, junto à Quinta da Alorna, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, as vítimas, com idades entre os 20 e os 60 anos, sofreram ferimentos leves. Foram assistidas no local pelas equipas de socorro e posteriormente encaminhadas para o Hospital Distrital de Santarém. O alerta para o acidente, ocorrido no cruzamento da estrada paralela da Quinta da Alorna com a Estrada Nacional 118, foi dado pelas 11h30.

No local estiveram 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e da GNR, apoiados por seis viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência.

O trânsito no sentido Almeirim/Benfica do Ribatejo esteve condicionado durante cerca de meia hora enquanto decorreram os trabalhos de socorro e limpeza da via.

Cruzamento perigoso preocupa direção da Quinta da Alorna

O acidente ocorreu num cruzamento numa rua de acesso à EN118, junto à Quinta da Alorna, onde, segundo o diretor-geral da mesma, Pedro Lufinha, deveria ser colocado um sinal de proibição de virar à esquerda devido à má visibilidade do local. A administração da EN118 é responsabilidade da Infraestruturas de Portugal.

O Almeirinense recorda ainda que já tinha ocorrido um acidente na mesma zona e com as mesmas circunstâncias no passado dia 9 de junho.

