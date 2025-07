Forças de segurança e autoridades reforçam fiscalizações no distrito

No dia 9 de julho, representantes da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Polícia de Segurança Pública (PSP), da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), do Instituto de Segurança Social (ISS) e do Ministério Público (MP) reuniram-se em Santarém para preparar novas operações conjuntas de fiscalização para o terceiro trimestre deste ano.

A reunião inseriu-se no plano de cooperação interinstitucional a nível regional e teve como objetivos centrais a definição de estratégias para futuras ações no território e a análise dos resultados obtidos nas operações realizadas entre abril e junho.

Durante o segundo trimestre de 2025, foram levadas a cabo 23 ações de fiscalização conjunta, o que envolveu um total de 202 operacionais das diversas entidades. No terreno, foram fiscalizados 187 operadores económicos e abordados 226 trabalhadores, dos quais 182 de nacionalidade estrangeira. Cinco destes cidadãos encontravam-se em situação irregular em território nacional.

Como resultado das operações, foram ainda levantados 154 autos de contraordenação, apreendidas oito viaturas com matrícula estrangeira, 40,38 litros de bebidas espirituosas e cinco máquinas de jogo ilegal do tipo “fortuna ou azar”.

As autoridades sublinham ainda que a articulação entre instituições tem reforçado a eficácia das operações no terreno.