Cinco detidos e mais de 20 contraordenações na sequência de operação da PSP

O Comando Distrital da PSP de Santarém deteve cinco pessoas e registou mais de duas dezenas de contraordenações durante uma operação policial de grande escala realizada no sábado, dia 9 de agosto, no Entroncamento. A ação envolveu mais de 70 elementos, que integravam várias subunidades da Divisão Policial de Tomar, com apoio da Divisão de Trânsito e das Equipas de Intervenção Rápida do Comando Metropolitano de Lisboa.

A ação de fiscalização teve como objetivo o controlo rodoviário, a verificação de estabelecimentos e a monitorização de cidadãos estrangeiros. Ao longo da noite, foram inspecionados centenas de condutores e diversos espaços de diversão noturna.

No âmbito rodoviário, foram detidos quatro condutores por condução sob o efeito de álcool e um por condução sem habilitação legal. A operação resultou ainda em 18 contraordenações, entre as quais se destacam cinco por falta de seguro, três por ausência de inspeção periódica obrigatória e duas por alteração de características das viaturas. Também foram apreendidas duas viaturas, um automóvel ligeiro de passageiros e um motociclo.

Na fiscalização a estabelecimentos, a PSP detetou várias infrações, incluindo uma atividade sem licença, sobrelotação e um crime de exercício ilegal de segurança privada.

A operação incluiu igualmente a verificação documental de cidadãos estrangeiros, a partir da qual não foi identificada qualquer situação de permanência irregular em território nacional.