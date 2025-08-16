Homem encontrado morto em casa

Um homem com 67 anos foi encontrado morto este sábado, dia 16 agosto, na sua residência junto à Escola Marquesa da Alorna, em Almeirim.

Pelo que o nosso jornal apurou, o homem já estaria morto há vários dias e estava em adiantado estado decomposição. O alerta foi dado pelos vizinhos que estranham a ausência, uma vez que era habitual estar à porta de casa e cumprimentar quem passava.



O homem vivia sozinho porque os pais já falecerem e o irmão está no estrangeiro.



Os Bombeiros Voluntários de Almeirim e a GNR foram chamados ao local, tendo a força policial aberto a porta da casa. Não haverá indícios de crime e o corpo seguiu para autópsia



(em atualização)