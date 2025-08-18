Autoridades intensificam fiscalização à condução sob o efeito do álcool

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam amanhã, 19 de agosto, a campanha de segurança rodoviária “Taxa Zero ao Volante”, integrada no Plano Nacional de Fiscalização de 2025. A iniciativa prolonga-se até 25 de agosto e pretende alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool.

Segundo dados oficiais, em Portugal, em 2023, um em cada quatro condutores que morreram em acidentes de viação apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l. Entre estes, três em cada quatro tinham valores iguais ou superiores a 1,2 g/l, configurando crime. No total das vítimas de acidentes autopsiadas, 23% estavam acima do limite legalmente permitido.

Durante a campanha, a ANSR irá promover ações de sensibilização em simultâneo com operações de fiscalização da GNR e da PSP, incidindo em vias de maior movimento rodoviário. Estas operações terão lugar em várias localidades do país, uma delas na região:

19/08 | 16h30 – Rotunda dos 5 F’s, Guarda (ANSR e PSP);

20/08 | 20h00 – A23, Km 208,8 – Saída Guarda Sul (ANSR e GNR);

21/08 | 16h00 – Avenida de Badajoz, Elvas (ANSR e PSP);

22/08 | 23h00 – EN18, Km 172,5 – Água de Prata, Portalegre (ANSR e GNR);

25/08 | 14h00 – Rotunda Alves Redol, Tomar (ANSR e PSP).

As autoridades recordam que, com uma taxa de 0,5 g/l de álcool no sangue, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica. O álcool reduz o campo visual, provoca descoordenação motora e altera os comportamentos, fatores que aumentam significativamente a probabilidade de acidentes rodoviários.

Esta é a oitava de 11 campanhas previstas para 2025, focadas em temáticas como velocidade, álcool, acessórios de segurança, utilização de telemóvel e veículos de duas rodas a motor.