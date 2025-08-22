AGRIBUSINESS 2025 reforça internacionalização do setor agroalimentar

O maior encontro B2B do setor agroalimentar em Portugal está de regresso. O AGRIBUSINESS 2025, organizado pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria e pelo InovCluster – Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, realiza-se entre os dias 5 e 7 de novembro, em Santarém, reunindo empresas nacionais e compradores internacionais com o objetivo de potenciar oportunidades de negócio e abrir portas à internacionalização.

Com cinco edições de sucesso já realizadas, o AGRIBUSINESS consolidou-se como um evento de referência. Nas edições anteriores, registaram-se mais de 1.700 reuniões bilaterais, envolvendo 250 empresas portuguesas e 130 participantes internacionais, que resultaram na concretização de negócios para diversos mercados, entre os quais Alemanha, Angola, França, Itália, Luxemburgo, Polónia, Reino Unido e República Checa.

O encontro volta em 2025 com a mesma missão: promover a ligação entre produtores nacionais e compradores estrangeiros, contribuindo para o fortalecimento do setor agroalimentar e para a afirmação de Portugal no panorama internacional. Neste momento, está confirmada a presença de 20 mercados internacionais e inscritas dezenas de empresas do setor alimentar interessadas em reforçar os laços comerciais com os mercados externos ou iniciar o seu processo de exportação.

A NERSANT e o InovCluster continuam, neste momento, o processo de receção de inscrições de empresas nacionais no sentido de elaborar o calendário de reunião B2B com as empresas estrangeiras. Os interessados em participar já podem manifestar o seu interesse através do formulário online: https://forms.office.com/e/EYvTagbjaN. O encontro internacional de negócios realiza-se de 5 e 7 de novembro, em Santarém.