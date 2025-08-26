Avaria deixa Chamusca sem abastecimento de água na manhã desta terça-feira

Uma avaria no subsistema de abastecimento da Chamusca levou a Águas do Ribatejo a suspender o fornecimento de água na manhã desta terça-feira, dia 26 de agosto, sem previsão para reposição da normalidade.

A empresa informou que a suspensão afeta várias zonas da vila, abrangendo não apenas residências, mas também serviços essenciais, como o Centro Escolar da Chamusca, os Bombeiros Voluntários da Chamusca, o Centro de Cuidados Continuados, a Segurança Social, a Câmara Municipal, a Repartição de Finanças e o Registo Civil.

Ruas e largos afetados

De acordo com a Águas do Ribatejo, os locais abrangidos pela suspensão incluem: