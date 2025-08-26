Região

Avaria deixa Chamusca sem abastecimento de água na manhã desta terça-feira

0
26 de Agosto, 202526 de Agosto, 2025
Avaria deixa Chamusca sem abastecimento de água na manhã desta terça-feira

Uma avaria no subsistema de abastecimento da Chamusca levou a Águas do Ribatejo a suspender o fornecimento de água na manhã desta terça-feira, dia 26 de agosto, sem previsão para reposição da normalidade.

A empresa informou que a suspensão afeta várias zonas da vila, abrangendo não apenas residências, mas também serviços essenciais, como o Centro Escolar da Chamusca, os Bombeiros Voluntários da Chamusca, o Centro de Cuidados Continuados, a Segurança Social, a Câmara Municipal, a Repartição de Finanças e o Registo Civil.

Ruas e largos afetados

De acordo com a Águas do Ribatejo, os locais abrangidos pela suspensão incluem:

  • Avenida Almirante Gago Coutinho;
  • Largo do Chafariz Velho;
  • Travessa do Ribeiro;
  • Rua Marquês de Carvalho;
  • Largo D. Maria Marques de Carvalho;
  • Largo João de Deus;
  • Rua Mascarenhas Pedroso;
  • Largo Sacadura Cabral;
  • Rua Heróis da Resistência Anti-fascista;
  • Rua Sousa Girão;
  • Largo 25 de Abril;
  • Largo da República;
  • Rua Câmara Pestana;
  • Rua Padre Pereira;
  • Rua General Humberto Delgado;
  • Rua Direita de S. Pedro;
  • Rua Dr. Correia Gonçalves;
  • Avenida Dr. João Isidro dos Reis;
  • Largo Conde Ferreira;
  • Rua Infante D. Henrique;
  • Rua Dr. José Luciano de Castro;
  • Rua dos Carrapiteiros;
  • Rua 21 de Outubro;
  • Rua Dr. João Isidro dos Reis;
  • Rua Nova das Hortas;
  • Rua Horta das Freiras;
  • Beco Senhora das Dores;
  • Beco da Cova das Pereiras;
  • Rua Anselmo de Andrade;
  • Travessa Julião Mascarenhas;
  • Rua Pedro Álvares Cabral;
  • Travessa do Porto Carvão;
  • Travessa da Barca.