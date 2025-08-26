Avaria deixa Chamusca sem abastecimento de água na manhã desta terça-feira

Uma avaria no subsistema de abastecimento da Chamusca levou a Águas do Ribatejo a suspender o fornecimento de água na manhã desta terça-feira, dia 26 de agosto, sem previsão para reposição da normalidade.
A empresa informou que a suspensão afeta várias zonas da vila, abrangendo não apenas residências, mas também serviços essenciais, como o Centro Escolar da Chamusca, os Bombeiros Voluntários da Chamusca, o Centro de Cuidados Continuados, a Segurança Social, a Câmara Municipal, a Repartição de Finanças e o Registo Civil.
Ruas e largos afetados
De acordo com a Águas do Ribatejo, os locais abrangidos pela suspensão incluem:
- Avenida Almirante Gago Coutinho;
- Largo do Chafariz Velho;
- Travessa do Ribeiro;
- Rua Marquês de Carvalho;
- Largo D. Maria Marques de Carvalho;
- Largo João de Deus;
- Rua Mascarenhas Pedroso;
- Largo Sacadura Cabral;
- Rua Heróis da Resistência Anti-fascista;
- Rua Sousa Girão;
- Largo 25 de Abril;
- Largo da República;
- Rua Câmara Pestana;
- Rua Padre Pereira;
- Rua General Humberto Delgado;
- Rua Direita de S. Pedro;
- Rua Dr. Correia Gonçalves;
- Avenida Dr. João Isidro dos Reis;
- Largo Conde Ferreira;
- Rua Infante D. Henrique;
- Rua Dr. José Luciano de Castro;
- Rua dos Carrapiteiros;
- Rua 21 de Outubro;
- Rua Dr. João Isidro dos Reis;
- Rua Nova das Hortas;
- Rua Horta das Freiras;
- Beco Senhora das Dores;
- Beco da Cova das Pereiras;
- Rua Anselmo de Andrade;
- Travessa Julião Mascarenhas;
- Rua Pedro Álvares Cabral;
- Travessa do Porto Carvão;
- Travessa da Barca.