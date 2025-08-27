Jovem detido por condução ilegal e tráfico de droga

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no passado domingo, dia 24 de agosto, um jovem de 19 anos no Entroncamento, por condução sem habilitação legal e suspeitas de tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu durante uma operação de fiscalização rodoviária levada a cabo pela Esquadra do Entroncamento, integrada na Divisão Policial de Tomar. No decorrer da abordagem, os agentes encontraram na posse do suspeito 90 doses de haxixe e 100 doses de MDMA/ecstasy.

Além da droga, foram ainda apreendidos um telemóvel, uma balança de precisão e 559,88 euros em numerário, que a PSP considera resultante da atividade ilícita.

O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, encontra-se em liberdade até durante o desenrolar do processo.