Faleceu Sérgio Carrinho, antigo presidente da Câmara Municipal da Chamusca

1 de Setembro, 20251 de Setembro, 2025
Faleceu no domingo, dia 31 de agosto, Sérgio Morais da Conceição Carrinho, antigo presidente da Câmara Municipal da Chamusca. Tinha 76 anos.

Natural de Pinheiro Grande, onde nasceu a 18 de janeiro de 1949, iniciou a vida profissional na antiga fábrica de tomate SPALIL, conciliando o trabalho com a atividade política e associativa. Cumpriu serviço militar e foi mobilizado para a Guiné em 1971, experiência que reforçou a sua consciência cívica e social. Após o 25 de Abril, envolveu-se em campanhas de alfabetização e em várias iniciativas culturais.

Eleito vereador em 1976, chegou à presidência da Câmara Municipal em 1979 e tomou posse em 1980, cargo que exerceu de forma contínua até 2013. Durante mais de três décadas, liderou o concelho num período de profundas transformações e concretizou projetos como a eletrificação total do território, a expansão da rede de abastecimento de água, a melhoria das infraestruturas rodoviárias e a construção de equipamentos educativos, culturais, desportivos e de saúde. Foi também responsável pela criação de novas freguesias e pela resposta imediata ao incêndio de 2 de agosto de 2003, um dos momentos mais difíceis da história recente da Chamusca.

Recordado pelo espírito de diálogo, pela proximidade com a população e pela dedicação ao serviço público, Sérgio Carrinho conquistou o respeito de diferentes forças políticas e a estima da comunidade chamusquense. À família e amigos, o município apresentou as suas condolências e destacou o legado de “serviço público inestimável” deixado pelo antigo autarca.

Em sua memória, o atual presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, decretou dois dias de luto municipal, a cumprir a 1 e 2 de setembro, com a bandeira do município a meia-haste em todos os edifícios municipais.