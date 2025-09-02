Despedidas a ‘Juary’ e ao filho decorrem em Almeirim e Marinhais

Almeirim e Marinhais despedem-se esta quinta-feira, 4 de setembro, de Américo Jorge Monteiro Sales Costa ‘Juary’, de 55 anos, e do filho Cristiano Costa, de 17, vítimas do grave acidente rodoviário que no passado dia 24 de agosto tirou a vida a cinco pessoas na EN 266, entre Monchique e Portimão, no Algarve.

“Juari” jogou várias épocas no Fazendense e continua a ser uma figura muito lembrada no futebol local. Há cerca de dez anos mudou-se para o Algarve, mas mantinha fortes ligações ao concelho de Almeirim, onde ainda reside parte da sua família. O filho, que não residia com o pai, estava a passar férias com ele.

O corpo de Américo Jorge Costa será velado na quinta-feira, 4 de setembro, a partir das 10h00, na Capela do Cemitério de Almeirim. A celebração religiosa terá lugar às 11h30, seguindo depois o funeral para o Cemitério de Almeirim.

Já o filho, Cristiano Costa, será velado no mesmo dia, a partir das 15h00, no Cemitério de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, onde decorrerá a cerimónia fúnebre às 15h30.

Recorde-se que o trágico despiste ocorrido no dia 24 de agosto, na EN 266, entre Monchique e Portimão, provocou a morte de cinco ocupantes de uma viatura ligeira. Entre as vítimas, estão Américo Jorge Costa (“Juari”), de 55 anos, natural de Almeirim e ex-jogador do Fazendense, e seu filho Cristiano Costa, de 17 anos, natural de Marinhais e atualmente de férias com o pai no Algarve.

Ao descer a serra, junto à ponte da Ribeira da Carrasqueira, o veículo despistou-se, caiu cerca de 20 metros por uma ribanceira, capotou e incendiou-se imediatamente. As cinco vítimas foram encontradas carbonizadas no interior do automóvel. Entre elas estavam o condutor, Carlos Soares, mecânico, Vítor Santos, empresário dono de restaurante em Carvoeiro e o neto de Vítor, Gonçalo Oliveira, presidente da JSD de Lagoa, de 21 anos.

O acidente está sob investigação da GNR que continua a analisar as circunstâncias exatas que levaram à queda e explosão do veículo.