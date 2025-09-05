“Gostaria de aumentar o número de títulos do clube” 

O treinador do Fazendense, Zé Miguel, sente-se no clube como em casa. É acarinhado e tem tido bons resultados, mas o licenciado em desporto é também um inconformado e quer mais. Nesta entrevista passa em revista o período vivido em Fazendas e projeta o futuro.

Zé Miguel olhando para este percurso no Fazendense que análise faz?

Olhando para o que foram estas 4 épocas de Fazendense , parece me que tem sido um trajecto muito positivo para todos. Em termos de títulos , depois de vencermos logo no primeiro ano taça do Ribatejo e supertaca Alves Vieira, fica talvez a sensação que poderíamos ter acrescentado mais uma ou outra conquista, mas para quem esteve por dentro do que foram os objectivos traçados pelo clube , percebe que em todos os anos tivemos nos “momentos de decisão” e fomos sempre uma das equipas mais competitivas do campeonato, por isso afirmo que foram quatro anos muito positivos para todos, mas que pessoalmente gostaria de ter engrandecido ainda mais o museu do clube .

Quais as mudanças de jogador para treinador do clube?

As mudanças de jogador para treinador, neste ou noutro clube qualquer, penso que são similares! Enquanto jogador preocupamo-nos muito mais com a individualidade, com o jogarmos mais ou menos e obviamente com o “querer ganhar” sempre. Como treinador a visão, a responsabilidade, o número de vetores que temos de nos preocupar e liderar aumenta exponencialmente! Para mim,pessoalmente, a função de treinador enquadra-se muito mais naquilo que sempre pretendi do fenómeno e dá-me muito prazer realizar tudo o que envolve as minhas funções.

Na taça, onde o Fazendense tem muita história, as coisas não têm corrido bem?!

No Fazendense, para podermos afirmar que a Taça tem corrido bem, a única hipótese seria vencer todos os anos! O clube tem um historial e uma ligação muito própria com este troféu, e não escondemos que temos por objectivo vencer todos os anos! Em quatro épocas, vencer uma vez e fazer uma 1/2 final noutro ano, não me parece minimamente negativo ou aquém, mas volto a repetir o que já disse anteriormente, gostaria de aumentar o número de títulos do clube , por isso gostaria de ter mais conquistas de Taça , é um facto .

É obrigatório para o ano voltar à decisão?

Parece me obrigatório, ao Fazendense, mas também ao seu treinador , estar de novo nos momentos de decisão. Por isso sim, teremos que tentar estar na final da taça e chegar à última jornada com a possibilidade de sermos campeões também.

No campeonato, era dificil fazer mais e melhor?!

No campeonato, em 4 épocas, temos três 3.ºs lugares e um 4.º lugar . Sentimos quea nossa 2.ª época ao serviço do clube (22/23) em que ficamos em 3.º lugar,mas apenas a um ponto do campeão União de tomar, e que a esta distância fico com a sensação que poderíamos e deveríamos ter sido campeões , pois considero que éramos a melhor equipa. Tirando esta época , todas as outras era impossível fazer mais , considero até que fizemos épocas/classificações/qualidade de jogo acima do que era expectável ou do que tínhamos disponível! Estar constantemente no pódio ou próximo do primeiro lugar , com um orçamento substancialmente inferior a algumas equipas do campeonato , ou terminar com vantagens de 20 pontos de equipas que gastam aproximadamente o mesmo que o Fazendense gasta, só nos pode deixar não só orgulhosos como também com a certeza que fizemos sempre mais do que a realidade a partida iria permitir!

Como tem sido trabalhar com António Botas Moreira?

O presidente botas Moreira é alguém ímpar no nosso distrito e até no país, e é alguém por quem tenho uma admiração, respeito, amizade e carinho enormes. No conjunto , enquanto jogador e treinador , são já mais de 10 épocas próximo dele, e estou muito contente pela forma como trabalhamos em conjunto em prol do Fazendense.

É hoje em dia mais fácil lidar com o presidente?

Acredito que os anos o tem feito ver as coisas de forma mais calma e serena , mas comigo especificamente a nossa ligação sempre foi muito próxima, por isso nunca me foi difícil lidar com o Presidente.

Já tiveram algumas discussões que o fez querer sair?

Obviamente que já tivemos momentos de discordância, momentos em que quis mais para o plantel,e ele defendeu a sua posição enquanto líder máximo do clube, mas no final encontramos sempre soluções e pontos de convergência, para continuarmos cada um com a sua função , a perseguir mais e melhor para o clube!

Para si o lugar do Fazendense é na 1.ª Distrital a lutar pelos primeiros lugares ou pode pensar no Campeonato Portugal?

Enquanto treinador do clube, para mim o lugar do Fazendense é a tentar ganhar todos os domingos , vitórias essas que lhe permitam estar no campeonato mais acima possível! Acredito que estas questões devem ser respondidas pelos presidentes ou responsáveis diretivos dos clubes, pois eu enquanto treinador quero estar na divisão mais acima possível !

E os objetivos do treinador passam por onde ?

Os meus objectivos para a próxima época passam por ganhar todos os jogos oficiais. A médio/longo prazo passam por conseguir evoluir cada vez mais o meu modelo de jogo e conseguir testar esse mesmo

Modelo nas ligas profissionais .