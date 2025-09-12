PSP regista diminuição de furtos em residências no 1.º semestre de 2025

A Polícia de Segurança Pública (PSP) efetuou 66 detenções por furtos em interior de residência durante o primeiro semestre de 2025, valor semelhante ao registado no mesmo período do ano passado. No entanto, verificou-se uma redução de 3,9% no número de ocorrências, com um total de 2.521 crimes desta natureza, menos 103 do que em 2024.

O furto em residências continua a ser uma prioridade para a PSP, não apenas pelos prejuízos materiais causados, mas também pelo impacto no sentimento de segurança da população. Os principais métodos utilizados passam pelo arrombamento de portas e janelas, escalamento de varandas e utilização de chaves falsas.

Apesar da tendência de diminuição, a PSP alerta para a necessidade de reforçar a prevenção e deixa alguns conselhos práticos. Trancar sempre portas e janelas ao sair, garantir que entradas de prédios e garagens ficam devidamente fechadas, evitar divulgar ausências prolongadas nas redes sociais, não guardar grandes quantias de dinheiro em casa e manter jóias em cofres são alguns deles.

A PSP aconselha também os cidadãos a estarem atentos a pessoas ou veículos suspeitos na vizinhança, a registarem informações úteis, como características ou matrículas, e a comunicarem de imediato esses dados às autoridades.

A força de segurança sublinha ainda que a denúncia rápida é essencial para a identificação dos autores e apela à colaboração dos cidadãos no combate a este tipo de criminalidade.