Rodolfo Dias alcança 6.º lugar na HUEX NON STOP

Rodolfo Dias, atleta natural da Raposa, concelho de Almeirim, terminou em 6.º lugar na classificação geral individual e 1.º classificado na sua categoria M50 na HUEX NON STOP, uma prova de mais de 400 km que atravessa a província de Huelva, em Espanha.

A HUEX NON STOP é uma prova de MTB e Gravel de ultraciclismo em formato non-stop, com uma rota circular que começa e termina em El Rompido, Cartaya, somando mais de 400 km e 6.200 metros de desnível positivo. A prova está dividida em sete etapas, com pontos de controlo e “life bags” que permitem abastecimento, descanso e assistência logística.

Este ano, o atleta da Raposa já se destacou em duas provas: venceu as 24 horas de BTT em Coruche na sua categoria, completando sozinho 415 km, e fez pódio na exigente Epic Race de Pontevedra (300 km). Em 2023, Rodolfo sagrou-se Campeão da Europa de BTT Resistência na prova “Wembo European Mountain Bike” em Mação, conquistando o título no escalão M50-54 anos.