Fazendense cai de pé na 2.ª eliminatória da Taça de Portugal

A Associação Desportiva Fazendense disputou, este domingo, 21 de setembro, a passagem à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal frente ao Mirandela, no Estádio Prof. José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

Depois de ter ficado isento na 1.ª eliminatória, o conjunto charneco recebeu o Sport Clube de Mirandela, histórico do futebol transmontano, e foi derrotado por 1-2. A equipa de Trás-os-Montes marcou antes do intervalo, por intermédio de Adilson Júnior, e Lucca Giuntini voltou a ampliar a vantagem aos 62 minutos. Rodrigo Neves reduziu para o Fazendense aos 86 minutos, fixando o resultado final em 1-2.

Os charnecos, a par da União de Santarém — que também foi eliminada —, eram os únicos representantes do distrito nesta fase da competição.