Alunos do CRIAL voam e vivem experiência única

O Centro de Recuperação Infantil de Almeirim proporcionou uma grande experiência aos seus utentes, com uma ida ao Algarve e uma viagem de avião.



A aventura começou com o tão esperado batismo de voo entre Lisboa e Faro, proporcionando a muitos a primeira experiência a viajar de avião.

Depois, seguiram até Portimão, onde ficaram hospedados na Pousada da Juventude. No dia seguinte, a diversão continuou com uma visita especial ao Zoomarine, onde sorrisos, descobertas e alegria marcaram o dia.

O regresso fez-se de autocarro, numa viagem os trouxe de volta com o coração cheio de memórias felizes.

Este projeto foi cofinanciado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) e contou ainda com o apoio da Junta de Freguesia da Raposa, que gentilmente cedeu o transporte de autocarro.

“Um enorme obrigado a todos os que tornam possível estas experiências tão ricas e significativas para os nossos utentes!”, destacou a direção no CRIAL.