Ana Luísa Bento (PSD): “Para mim, na política não vale tudo…”

Ana Luísa Bento é o rosto da coligação PSD/CDS e IL à freguesia de Fazendas de Almeirim. A empresária revela as ideias que tem para a freguesia e lugares.

Como surgiu o convite para liderar a lista à freguesia de Fazendas de Almeirim?

O convite veio através do presidente da concelhia do PSD, mas o meu nome surgiu através de uma grande amiga minha, após uma conversa que tivemos as duas sobre a freguesia e lembro que lhe disse: se eu fosse mais nova ainda entrava para a política. Sei que o meu nome foi indicado por ela, como a pessoa certa para o cargo.

O que acha que pode trazer de bom à freguesia?

Considero-me uma pessoa persistente, com capacidade para liderar, gosto de conversar e sentir me útil, mas acima de tudo, quero valorizar, e dar reconhecimento ao que é nosso pois temos uma Freguesia que tem tudo para ser autónoma, basta olhar para a grandeza da nossa Herdade dos Gagos, são só 540 hectares.

Como analisa o trabalho de João Apolinário nestes últimos quatro anos? E nos 12 em que esteve à frente da junta?

Não vou comentar nada sobre o atual presidente, pois é uma pessoa que eu respeito e gosto muito. Acredito que ele fez o melhor para a freguesia. Para mim, política não vale tudo…

Se ganhar a Junta, quais os grandes desafios?

O meu maior desafio é um Gabinete de Apoio à População, incluindo uma vertente de voluntariado, que acompanhe as necessidades dos fregueses, ofereça apoio jurídico e outros apoios concretos, e atue em prol da segurança e qualidade de vida da freguesia. Têm-me perguntado várias vezes, como penso fazer o Gabinete de Apoio, já que não depende de mim, pois pode precisar da Aprovação da Assembleia. Por isso, na fase inicial, serei eu ou a minha equipa que vai assegurar o que seja necessário.

Mas o meu grande, grande desafio, é incluir a população no projeto através de voluntariado. Pretendo também garantir a preservação da Herdade dos Gagos, incluindo barragem. Está a precisar, urgentemente, de ser limpa, mas a junta tem de intervir conjuntamente com as entidades competentes, e existe uma concessão sobre a mesma.

Quais os principais projetos da sua candidatura para a freguesia?

Eu não quero prometer o que tenho a certeza que não posso cumprir, por isso a minha campanha é mais direcionada para a população. Pode ser um bocado demagogo mas, para mim, faz sentido que a população saiba que a junta de freguesia, está ali para ajudar. A verdade é que eu estou na política mas não sou política, e quero que saibam que o que eu prometo, cumpro e por isso, as minhas propostas são:

– Gabinete de Apoio à população.

– Apoios às famílias, associações, jovens, a natalidade, apoio jurídico, apoio aos carenciados..

– Limpeza de linhas de água.

– Freguesia mais limpa.

– Promover, junto das entidades competentes, um posto da GNR ou mais policiamento na rua na nossa Freguesia.

– Dar voz ativa à população através de reuniões semanais nas três localidades.

Porque devem votar em si os fregueses da Fazendas?

Porque sou a alternativa aos outros partidos, a base da minha candidatura é a população, através da ação direta, na proximidade e capacidade de ouvir e resolver problemas.

Aliás, quem me conhece, sabe bem que eu sou assim no meu dia a dia.

Eu não sou política, sempre trabalhei duro, sou honesta, transparente, e muito por aquilo que acredito, por isso acredito que tenho o perfil para ser a Próxima Presidente.

A oposição tem dito que a autarquia tem esquecido a freguesia. Também acha? Porquê?

Seria era de estranhar que a oposição dissesse que estava tudo bem.

Eu prefiro olhar para o futuro, ver o que posso fazer pela Freguesia para termos todos um futuro melhor.

Fazendas de Almeirim, pela dimensão geográfica e pelo número de habitantes, já deve ter mais meios financeiros e autonomia da autarquia? Porquê?

Sim, a Junta de Freguesia deve ter mais autonomia, vai ser um dos meus desafios caso eu seja eleita…

Isto passa por uma maior transferência de competências da Câmara Municipal para a Junta, sendo fundamental que seja acompanhada de meios financeiros de forma justa e proporcional, pois só assim a Junta poderá ser mais responsável na gestão da Freguesia e dar respostas mais rápidas e eficazes aos Fregueses .

A mudança da junta para o novo espaço vai trazer mais eficiência nos serviços?

Sim, maior organização de espaço, melhor atendimento e serviços mais ágeis para a população, facilitando a comunicação e agilizando processos .

Como se pode potenciar a freguesia no setor económico?

Através do contacto direto com os comerciantes e empresas locais, ouvindo e debatendo sugestões. Promoção digital do comércio local. Página na Junta de Freguesia a divulgar os comerciantes/empresas. Manter a Freguesia limpa, iluminada e com estacionamento para quem a visita. Apoiando iniciativas locais, incentivando o comércio e empreendimento, promovendo projetos que valorizem o território.

Data de nascimento: 08 de março de 1969

Profissão: Empresária/gerente de Loja

Passatempos: Conhecer novos lugares, trails.

Último livro: Os da licenciatura.

Música: The reason Hoobastank