Sociedade

Trabalhador ferido após atropelamento por trator agrícola na Azeitada

0
10 de Outubro, 202510 de Outubro, 2025
Trabalhador ferido após atropelamento por trator agrícola na Azeitada

Um homem ficou ferido, sem gravidade, na sequência de um atropelamento por um trator agrícola, na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro, na localidade de Azeitada, freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o acidente ocorreu num campo agrícola junto à empresa Apolinários. A máquina estava em operação quando, por motivos ainda por apurar, atropelou o trabalhador de nacionalidade estrangeira, provocando ferimentos num membro inferior. A vítima foi estabilizada no local pelas equipas de socorro e transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira.

O alerta foi dado às 11h24. No local estiveram 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do HDS e da GNR, que tomou conta da ocorrência.

A GNR está a investigar as causas do acidente.