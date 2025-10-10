Trabalhador ferido após atropelamento por trator agrícola na Azeitada

Um homem ficou ferido, sem gravidade, na sequência de um atropelamento por um trator agrícola, na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro, na localidade de Azeitada, freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o acidente ocorreu num campo agrícola junto à empresa Apolinários. A máquina estava em operação quando, por motivos ainda por apurar, atropelou o trabalhador de nacionalidade estrangeira, provocando ferimentos num membro inferior. A vítima foi estabilizada no local pelas equipas de socorro e transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira.

O alerta foi dado às 11h24. No local estiveram 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do HDS e da GNR, que tomou conta da ocorrência.

A GNR está a investigar as causas do acidente.