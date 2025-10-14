Últimas inscrições disponíveis para os 20 Kms de Almeirim 2025

A tradicional prova dos 20 Kms de Almeirim está de regresso no próximo dia 26 de outubro, para a sua 38.ª edição, e as inscrições estão prestes a esgotar. Restam apenas algumas vagas para esta iniciativa desportiva que, ano após ano, se afirma como um verdadeiro marco na cidade.

Organizado todos os anos, o evento reúne atletas, entusiastas da corrida e famílias inteiras num ambiente de convívio e espírito desportivo. A prova conta com três opções de percursos, 20 km, 10 km e uma mini-caminhada de 5 km, o que permite a participação de pessoas de diferentes idades e níveis de preparação física.

As inscrições estão abertas até ao próximo dia 19 de outubro, ou até ser atingido o número máximo de participantes. Para garantir um lugar nesta edição ou consultar o regulamento, basta aceder aqui.