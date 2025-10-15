Coruche leva sabor e tradição ao 44.º Festival Nacional de Gastronomia de Santarém

O Município de Coruche volta a marcar presença no 44.º Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, que decorre entre 16 e 26 de outubro de 2025, na Casa do Campino. No dia 22, data em que se assinala o Dia do Município de Coruche, os visitantes podem descobrir e provar o melhor da gastronomia e dos produtos locais.

Ao longo do dia, entre as 12h00 e as 00h00, o stand de Coruche vai ser palco de promoção turística, mostra e venda de artesanato, bem como de provas de doçaria, iguarias e vinhos produzidos no concelho. Em destaque vão estar a Quinta da Arriça e a Quinta Grande, dois produtores que mantêm viva a tradição vitivinícola da região.

A programação inclui ainda duas demonstrações gastronómicas. Das 15h00 às 16h00, serão confecionadas e provadas broas à moda de Santana do Mato, acompanhadas do tradicional “café das velhas” e, das 19h00 às 20h00, terá lugar a prova de sopas de carne à moda de Santana do Mato, prato típico que representa a cozinha rural coruchense.

Entre as 19h00 e as 21h00, o ambiente será animado pelo Rancho Folclórico Os Camponeses de Santana do Mato, que levam ao recinto a música, as danças e os trajes tradicionais da região.