Gala O ALMEIRINENSE: Júri distingue o padre Bruno Filipe como a grande revelação do ano

O prémio Revelação, um dos mais competitivos da noite, foi entregue ao padre Bruno Filipe.

É reconhecido pela forma próxima, dinâmica e acessível com que se integrou na freguesia de Almeirim. Desde a sua chegada, tem-se destacado pelo trabalho pastoral e comunitário, ao criar laços de proximidade com a população e promover valores de solidariedade, partilha e serviço.

A sua presença tem sido marcante na vida local, tornando-o uma figura de referência na comunidade.

Para esta categoria estavam também nomeados Cristiana Mercê e David Trincão.