Gala O ALMEIRINENSE: Prémio Cultura vai para Nuno Duarte

Nuno Duarte foi eleito pelo júri como o grande vencedor na categoria Cultura.
Escritor e guionista freelancer desde 2001, Nuno Duarte tem um percurso notável que atravessa múltiplas áreas criativas, da banda desenhada à televisão, passando pelo teatro, cinema, animação e imprensa escrita.
Ao longo da sua carreira, destacou-se pela versatilidade e qualidade da sua escrita, através da qual foi distinguido com alguns dos mais importantes prémios nacionais. Em 2013, venceu o Prémio Nacional de Banda Desenhada na categoria de Melhor Argumento, com a obra “O Baile”, realizada em parceria com Joana Afonso. Já em 2021, conquistou o Prémio Sophia na categoria de Melhor Série/Telefilme, pela série televisiva “Terra Nova”.
Para esta categoria estavam também nomeados Nuno Rodrigues e a associação Rapótacho.