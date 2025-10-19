Gala O ALMEIRINENSE: Prémio Mérito e Excelência atribuído a Joaquim Pinheiro

O último prémio entregue nesta noite foi o prémio Mérito e Excelência e foi atribuído a Joaquim Pinheiro.

Natural dos Foros de Benfica, Joaquim Pinheiro Cardoso, nascido a 25 de maio de 1959, aprendeu desde cedo o valor do trabalho. Iniciou-se aos 12 anos num café e mercearia, mas rapidamente descobriu a sua grande paixão, a restauração. Ao longo dos anos, passou por alguns dos restaurantes mais emblemáticos da região: o Saraiva, o Campino, o Forno, o Toucinho e o Jaquim D’Adelina.

Em 1992, concretizou o sonho de ter o seu próprio restaurante, ao fundar o “O Pinheiro”, em Almeirim. Os primeiros anos foram difíceis, mas com esforço, dedicação e uma aposta forte na qualidade e no peixe grelhado, o espaço tornou-se uma referência gastronómica no concelho e um símbolo do seu espírito empreendedor.

Hoje, já reformado, Joaquim Pinheiro orgulha-se de ver o negócio continuado pela filha Raquel e pelo genro Luís. Sempre acompanhado pela esposa Ana Maria, com quem partilhou toda a caminhada, é lembrado como um homem trabalhador, determinado e generoso, que construiu o sucesso com as próprias mãos e com o coração.