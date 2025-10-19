Gala O ALMEIRINENSE: Grande homenagem a Pedro Ribeiro com a entrega do prémio Carreira

Em reconhecimento do seu percurso e contributo para o concelho, Pedro Ribeiro foi distinguido pelo júri da Gala O ALMEIRINENSE com o prémio Carreira.

Pedro Miguel César Ribeiro é presidente da Câmara Municipal de Almeirim desde 2013, eleito pelo Partido Socialista. Em 2021, foi reeleito com maioria absoluta, iniciando assim o seu terceiro mandato consecutivo à frente do município.

Reconhecido pela sua dedicação à causa pública e pelo trabalho de proximidade com a comunidade, Pedro Ribeiro tem tido um papel central no desenvolvimento do concelho de Almeirim, impulsionando áreas como o empreendedorismo, o ordenamento do território, o desenvolvimento económico e a modernização dos serviços municipais.

Para além da liderança autárquica, desempenha um papel ativo em várias entidades regionais e nacionais. É presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, presidente do Conselho Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e presidente do Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).

Em 2024, assumiu também a presidência da Associação Nacional de Autarcas Socialistas (ANA-PS), função que veio reforçar a sua relevância e influência no panorama político. Este ano foi ainda distinguido pela Liga dos Bombeiros Portugueses com um Machado de Honra, em reconhecimento pelo seu apoio contínuo às corporações de bombeiros e à proteção civil.