Revelação: Surpresas em noite de gala

Fazendo jus ao nome, nesta categoria, os elementos do júri apresentam nomes que surgem de variadas áreas.

Cristiana Mercê

Docente e investigadora na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, onde leciona e desenvolve projetos de investigação na área das Ciências do Desporto, Cristiana Mercê tem-se afirmado como uma das referências nacionais nesta área.

É doutorada em Ciências do Desporto (2022) pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, possui um mestrado em Atividade Física para Populações Especiais (2017) e uma licenciatura em Desporto, Condição Física e Saúde (2014), ambos pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior, do Instituto Politécnico de Santarém.

David Trincão

O Dr. David Trincão, natural de Almeirim, é médico especialista em Imunoalergologia. Concluiu o Mestrado Integrado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2006–2012), tendo realizado uma formação Erasmus na Universidade de Leipzig, na Alemanha (2010–2011).

Cumpriu o internato do ano comum no Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro (2013), e o Internato de Formação Específica em Imunoalergologia no Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa (2014–2018). É especialista em Imunoalergologia pela Ordem dos Médicos desde 2019.

Atualmente de regresso a Almeirim, David Trincão é autor e coautor de várias publicações científicas em revistas médicas nacionais e internacionais. Participa regularmente em congressos e reuniões científicas, tanto em Portugal como no estrangeiro, sendo também orador convidado em encontros científicos, nas áreas pré e pós-graduadas de Medicina.

Padre Bruno Filipe

O padre Bruno Filipe é reconhecido pela forma próxima, dinâmica e acessível com que se integrou na freguesia de Almeirim. Desde a sua chegada, tem-se destacado pelo trabalho pastoral e comunitário, criando laços de proximidade com a população e promovendo valores de solidariedade, partilha e serviço.

A sua presença tem sido marcante na vida local, tornando-o uma figura de referência na comunidade.