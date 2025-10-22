Condutor atropela mulher em trotinete e abandona-a sem prestar socorro em Fazendas de Almeirim

Uma mulher de 37 anos, de nacionalidade timorense, foi atropelada ao final da tarde de terça-feira, dia 21 de outubro, quando circulava de trotinete no cruzamento da Rua 24 de julho com a Rua Heróis de Dradá e Rua Mouzinho de Albuquerque, em Fazendas de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o acidente, que ocorreu por volta das 18h45, terá sido presenciado por outros condutores e o alegado condutor envolvido no atropelamento não acionou os meios de socorro, tendo transportado a vítima até à residência onde esta trabalha. Quando os proprietários chegaram a casa, encontraram a mulher deitada no chão, com ferimentos na cabeça, e chamaram de imediato os Bombeiros Voluntários de Almeirim e a GNR.

A vítima foi transportada com ferimentos considerados leves ao Hospital de Santarém, tendo já recebido alta hospitalar. A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar o caso.

O patrão da vítima partilhou o episódio nas redes sociais, apelando a testemunhas que possam ajudar a identificar o condutor: “A Rita é um ser humano, não é uma coisa. Ajudem.”

Testemunhas que tenham presenciado o atropelamento podem contactar diretamente as autoridades para colaborar com a investigação.