Afonso Oliveira vence Taça da Europa FIA de Bajas

O piloto almeirinense Afonso Oliveira e Fábio Belo, navegador, são os vencedores Taça da Europa FIA de Bajas na categoria SSV depois de concluída a Baja Portalegre 500.



Este triunfo surge depois do jovem de 18 anos já ter ganho o Campeonato de Juniores SSC em Reguengos, em setembro.

“Estou muito feliz. Trabalhámos muito para isto. Eu, o Fábio e toda a equipa Santag investimos muito nesta conquista e está aqui muito trabalho de todos, muitas viagens, mas também por isso esta conquista é tão saborosa. Estou muito feliz e quero dedicar esta conquista aos meus pais, que sempre me apoiaram e que estão muito orgulhosos certamente”, afirmou o jovem piloto.



Também ao portal Autolook.pt, David Vieira, team manager da Santag Racing, afirmou que “este foi um final feliz, num título que é reflexo de muito empenho, consistência e uma grande ambição de toda a equipa e que o Afonso (Oliveira), soube brilhantemente conquistar. É mais uma conquista que juntamos ao que temos feito nos últimos anos e enquanto responsável pelo projeto fico muito satisfeito. É um trabalho de toda uma estrutura que está aqui espelhado», acrescentou David Vieira.



Afonso Oliveira conduziu um Polaris RZR Pro.