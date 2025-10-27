Fazendense continua a somar pontos e a subir na classificação

A Associação Desportiva Fazendense voltou a vencer e somou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão/Andrade Corvo Saúde da AF Santarém.

A equipa de Fazendas de Almeirim venceu por 1-3 na deslocação ao terreno do Abrantes e Benfica, subindo assim ao 3.º lugar da tabela classificativa, com 15 pontos, menos três que o líder, Mação.

Na próxima jornada, o Fazendense recebe o Águias de Alpiarça, no dia 2 de novembro, às 15h00.