Nuno Mira toma posse como presidente da Câmara da Chamusca

By - Inês Ribeiro 6 de Novembro, 20252 Mins Read

A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos do Município da Chamusca, relativa ao mandato 2025-2029, realizou-se no domingo, dia 2 de novembro, no CineTeatro da Chamusca.

Nuno Mira, do Partido Socialista (PS), assumiu a presidência da Câmara Municipal da Chamusca, acompanhado pelo novo executivo municipal, composto por Rui Martinho (PNT), Rui Ferreira (PS), João Santos (PNT) e Lisete Fidalgo (PS). O resultado eleitoral ditou a atribuição de três mandatos ao PS e dois ao Movimento Primeiro a Nossa Terra (PNT).

Durante a mesma sessão, tomaram posse os membros da Assembleia Municipal, que inicia igualmente funções para o quadriénio 2025-2029. A Mesa da Assembleia é presidida por Nuno Marques (PS), tendo como primeira-secretária Cláudia Salvaterra (PS) e segundo-secretário Pedro Brás (PS), eleitos na sessão de instalação que se seguiu à cerimónia.

A nova Assembleia Municipal integra seis deputados eleitos pelo PS, quatro pelo PNT, dois pelo Chega, um pela CDU, um pela coligação PPD/PSD.CDS-PP e um pelo Movimento Presente (MP). A este órgão juntam-se ainda cinco presidentes de junta ou uniões de freguesia, quatro deles eleitos pelo PS e um pelo PNT.

O momento contou com a presença de autarcas, dirigentes municipais, representantes de diversas entidades locais e munícipes, o que simbolizou a continuidade democrática e o compromisso com o desenvolvimento do concelho da Chamusca.

