Região

Homem de 24 anos apanhado com droga

By - Redação 10 de Novembro, 20251 Mins Read

A GNR deteve, no dia 6 de novembro, um homem de 24 anos, em flagrante delito, pelo crime de tráfico de estupefacientes, no concelho de Marinhais.

A detenção ocorreu após os militares da Guarda abordarem uma viatura cujo condutor apresentou um comportamento suspeito. Durante a fiscalização, o homem mostrava sinais de nervosismo e foi detetado odor a produto estupefaciente no interior do veículo.

Perante a situação, os militares procederam a uma busca sumária ao automóvel e a uma revista de segurança ao suspeito, encontrando produto estupefaciente. No total, foram apreendidas 52 doses de haxixe, 125 euros em numerário, uma balança de precisão e vários sacos para acondicionamento de doses individuais.

O suspeito foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.

