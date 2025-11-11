Atletismo Almeirim conquista título distrital e soma quatro pódios no corta-mato

Imprimir

A equipa de Atletismo Almeirim, da Associação 20 Kms de Almeirim, sagrou-se campeã no Campeonato Distrital de Corta-Mato, realizado no dia 9 de novembro, no Entroncamento. O grupo masculino sub16, formado por Tiago Machado, André Xavier, Gabriel Ligeiro, Bernardo Pereira, Artur Freire, Gaspar Freire, Rafael Mendes e Francisco Almeida, garantiu o primeiro lugar coletivo ao destacar-se entre as equipas do distrito.

O Atletismo Almeirim assegurou ainda mais três pódios coletivos. A equipa feminina sub14, composta por Njinga Pedro, Maria Pia Diniz e Madalena Silva, conquistou o segundo lugar.

Já o terceiro lugar coletivo foi dividido entre a equipa feminina sub10/sub12, composta por Maria Pacheco, Maria Leonor Rodrigues, Yasmin Moura, Alika Pedro, Rita Gomes, Madalena Correia e Camila Pereira, e a equipa feminina sub18, formada por Carlota Maximiano, Elizaveta Shuyvan e Miriam Cachulo.

Nos desempenhos individuais, Njinga Pedro (sub14) e Bernardo Pereira (sub16) sagraram-se vice-campeões distritais e reforçaram o excelente rendimento da equipa.

No total, a equipa de atletismo da Associação 20 Kms de Almeirim contou com a participação de 28 atletas na competição.