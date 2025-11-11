Campanha “Taxa Zero ao Volante” fiscalizou mais de 4,5 milhões de condutores

Imprimir

A campanha de segurança rodoviária “Taxa Zero ao Volante”, promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP), decorreu entre 4 e 10 de novembro e teve como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução sob o efeito do álcool.

Durante a operação foram fiscalizados mais de 4,5 milhões de veículos, através de radares automáticos e ações presenciais. No total, registaram-se 20.736 infrações rodoviárias, das quais 642 estiveram relacionadas com a condução sob influência do álcool. As forças de segurança realizaram mais de 40 mil testes de alcoolemia, tendo sido detetadas 252 infrações com taxas inferiores a 1,2 g/l e 390 com taxas iguais ou superiores. A GNR registou 392 situações de condução sob o efeito do álcool e a PSP contabilizou 250.

No mesmo período foram registados 2.871 acidentes rodoviários, dos quais resultaram três vítimas mortais, 46 feridos graves e 831 feridos ligeiros. Em comparação com o mesmo período de 2024, verificaram-se mais 33 acidentes, mas menos sete mortes, menos 13 feridos graves e menos 30 feridos ligeiros. As três vítimas mortais, duas do sexo masculino e uma do sexo feminino, tinham idades entre os 41 e os 47 anos e os acidentes ocorreram nos distritos de Faro, Lisboa e Viseu. As situações envolveram um despiste de motociclo, um atropelamento e uma colisão entre um automóvel e uma trotinete motorizada.

A campanha integrou o Plano Nacional de Fiscalização de 2025 e contou também com ações de sensibilização nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. No total, 326 condutores foram sensibilizados presencialmente, através de mensagens sobre os efeitos do álcool na condução e sobre a importância de adotar a taxa zero ao volante.

Esta foi a última de um conjunto de onze campanhas nacionais de sensibilização e fiscalização realizadas ao longo de 2025 no âmbito do mesmo plano. No total, essas iniciativas envolveram 51 ações presenciais, que abrangeram mais de sete mil pessoas, e permitiram fiscalizar diretamente cerca de 655 mil condutores. Por radar, foram ainda controlados mais de 61 milhões de veículos em todo o país.

As autoridades recordam que a sinistralidade rodoviária não é uma inevitabilidade e que as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros. À semelhança deste ano, em 2026 estão previstas novas campanhas conjuntas, centradas nos principais fatores de risco, nomeadamente a velocidade, o consumo de álcool, o uso do telemóvel, os acessórios de segurança e os veículos de duas rodas a motor.