IPMA eleva para aviso laranja o alerta em Almeirim devido à depressão Cláudia

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou o aviso meteorológico para o concelho de Almeirim, que passou de amarelo para laranja, entre as 21h00 desta quarta-feira, dia 12 de novembro, e as 9h00 de quinta-feira, dia 13 de novembro, devido à aproximação da depressão Cláudia.

Após esse período, o concelho deverá manter-se sob aviso amarelo entre as 10h00 de quinta-feira, dia 13, e as 21h00 de sexta-feira, dia 14, uma vez que, embora se preveja uma diminuição gradual da intensidade da chuva e do vento, as condições meteorológicas continuarão instáveis.

A mudança de nível deve-se à previsão de chuva persistente e por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoadas, e ao vento intenso de sul, com rajadas que poderão atingir os 90 km/h. A agitação marítima também será significativa, com ondas entre quatro e quatro metros e meio, o que poderá agravar as condições nas zonas costeiras e ribeirinhas.

Durante este período, as temperaturas deverão manter-se amenas, ainda que com ligeiras oscilações. Esta quarta-feira, dia 12, os termómetros deverão variar entre os 14 °C e os 21 °C. Na quinta-feira, 13, a mínima deverá manter-se nos 14 °C, enquanto a máxima desce para os 19 °C. Já na sexta-feira, 14, o IPMA prevê uma mínima de 13 °C e uma máxima de 17 °C, dia em que o aviso deverá voltar a amarelo, sinal de uma ligeira melhoria das condições meteorológicas.

O impacto da depressão Cláudia poderá ser significativo, com possibilidade de inundações em zonas urbanas devido à acumulação de águas pluviais, cheias em rios e ribeiras, e instabilidade de encostas, que pode originar deslizamentos ou derrocadas. A Proteção Civil alerta também para o risco de acidentes nas estradas, provocados pela formação de lençóis de água e pelo arrastamento de objetos devido à força do vento, bem como para os perigos junto à orla costeira e em zonas ribeirinhas mais vulneráveis.

Perante o agravamento das condições meteorológicas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda à população que adote medidas preventivas, como evitar atravessar zonas inundadas, retirar bens e animais de áreas suscetíveis de ficarem submersas, fixar estruturas soltas, circular com precaução e manter distância de árvores e zonas costeiras. É igualmente aconselhado que os cidadãos acompanhem de perto as previsões meteorológicas e sigam as orientações das autoridades durante a passagem da depressão Cláudia.

