Projeto H2OEfficient entra numa nova fase e alarga atuação a mais regiões do país

O projeto H2OEfficient, coordenado pela Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS) e pelo COTHN-Centro de Competências, entrou em 2025 numa nova etapa com um plano mais alargado e ambicioso para o triénio 2025-2027, reforçando o objetivo central: ajudar a agricultura portuguesa a usar melhor a água num contexto cada vez mais marcado pela escassez hídrica e pelas alterações climáticas.

Sucessor dos projetos H2OptiDemo e H2Oliva, o H2OEfficient mantém a aposta na demonstração em contexto real e na transferência de conhecimento para agricultores e técnicos, procurando reduzir consumos de água sem comprometer a produtividade das explorações.

Na nova edição, o projeto continua o trabalho nas culturas já acompanhadas — olival, pera, maçã e tomate de indústria — onde têm sido obtidos resultados consistentes na poupança hídrica e na melhoria da gestão agronómica. Serão também mantidas tecnologias já testadas no terreno, como sensores de humidade do solo, sistemas de apoio à decisão, monitorização meteorológica e modelos de previsão hídrica.

A partir deste ano, o H2OEfficient passa a atuar numa área geográfica mais vasta, integrando pela primeira vez o Alentejo Litoral, o Algarve, a Península de Setúbal e Vila Real, permitindo testar práticas em diferentes tipos de solo, climas e necessidades hídricas.

Entre as principais novidades destacam-se três novas abordagens tecnológicas:

Rega enterrada, que reduz perdas por evaporação e melhora a eficiência no perfil do solo;

Rega deficitária controlada, permitindo usar menos água sem prejudicar o rendimento das culturas;

Águas para Reutilização (ApR), promovendo a economia circular através do uso de água residual tratada para rega agrícola.

O conjunto de culturas estudadas também foi alargado, passando a incluir amendoal, abacate e citrinos, espécies com necessidades hídricas distintas e desafios agronómicos próprios.

A nova fase do H2OEfficient pretende consolidar conhecimento técnico e disponibilizar recomendações práticas e adaptadas às diferentes realidades do país. O objetivo é claro: reduzir consumos de água, melhorar a resiliência das explorações e garantir uma agricultura sustentável e preparada para as exigências climáticas atuais e futuras.

O impacto esperado inclui também o reforço da capacitação dos agricultores, através de sessões de demonstração, acompanhamento técnico e partilha de resultados obtidos no terreno.

O projeto convida agricultores, técnicos, investigadores e demais interessados a acompanhar esta nova edição. Toda a informação, incluindo documentos, calendário e atividades, está disponível em www.h2oefficient.pt.

A próxima sessão decorre a 25 de novembro, com participação gratuita mas sujeita a inscrição, disponível em:

https://forms.gle/waHrsyYM6bVCirf48