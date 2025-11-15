Shopping cart

Opinião

Será legado, mas pouco?

Por: Redação 15 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Passos cerca de 15 dias sobre a tomada de posse dos novos eleitos para os diversos órgãos autárquicos, fiquei surpreendido e agradado com o facto de informações sobre os mais diversos temas e assuntos, estão a ser divulgados pela Município de
Almeirim, assim como nas Juntas.

Será que apesar que querer seguir o legado do anterior executivo, teremos mesmo abertura de diálogo, informação a tempo e horas, com a respectiva transparência, e o respeito pela diferença de opiniões, de ideias e caminhos.

Se queremos preparar o futuro de todos e para todos, temos de conseguir escutar e ouvir todos, porque é na discussão de pensamentos que podemos rever as decisões menos boas e melhorar as boas.

Estou esperançoso e até ansioso por poder fazer parte no presente, de preparar o futuro melhor e mais perto das verdadeiras necessidades de cada pessoa, negócio, empresa, assim como no comum a todos.

Cada ideologia tem a sua forma de interpretar qual o melhor futuro para a sociedade, mas acredito que todos, ou pelos quase todos, procuram sempre o melhor de todos, para todos. Só com o melhor é que conseguimos melhorar o presente, para que o futuro seja melhor para cada um.

Agora, como eleito na Assembleia Municipal, quero fazer isso mesmo, ser parte no presente que possa criar um futuro melhor. Acredito que não será fácil, mas sei que terei pessoas que me ajudarão neste percurso, nesta missão de melhorar, corrigir,
modificar o que está menos bem, para que seja melhor no amanhã. Não quero só ouvir, quero escutar e entender!

