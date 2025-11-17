Gabinete “Porta Aberta” regressa às escolas de Almeirim

Imprimir

A Equipa Multidisciplinar do Município de Almeirim vai retomar, no dia 26 de novembro, o funcionamento do Gabinete “Porta Aberta” nas escolas EB 2,3 Febo Moniz, Escola Secundária Marquesa da Alorna e EB 2,3 Salgueiro Maia.

Este gabinete garante aos alunos um acesso imediato a apoio psicológico clínico, realizado por um profissional, sem necessidade de marcação prévia, sem custos e com total anonimato e sigilo, de modo a reforçar a resposta da comunidade educativa às necessidades emocionais dos jovens.

O serviço dirige-se a estudantes que enfrentem ansiedade, situações de pânico, dificuldades de relacionamento, luto ou outras crises emocionais e funciona como um espaço seguro onde podem procurar ajuda de forma espontânea.

O atendimento vai ser disponibilizado todas as quartas-feiras, entre as 09h00 e as 12h30, nas três escolas envolvidas. A iniciativa pretende assegurar um acompanhamento regular e acessível, que facilite a identificação e gestão precoce de situações de crise entre os alunos.