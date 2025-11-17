Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Gabinete “Porta Aberta” regressa às escolas de Almeirim
Sociedade

Gabinete “Porta Aberta” regressa às escolas de Almeirim

Por: Inês Ribeiro 17 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Equipa Multidisciplinar do Município de Almeirim vai retomar, no dia 26 de novembro, o funcionamento do Gabinete “Porta Aberta” nas escolas EB 2,3 Febo Moniz, Escola Secundária Marquesa da Alorna e EB 2,3 Salgueiro Maia.

Este gabinete garante aos alunos um acesso imediato a apoio psicológico clínico, realizado por um profissional, sem necessidade de marcação prévia, sem custos e com total anonimato e sigilo, de modo a reforçar a resposta da comunidade educativa às necessidades emocionais dos jovens.

O serviço dirige-se a estudantes que enfrentem ansiedade, situações de pânico, dificuldades de relacionamento, luto ou outras crises emocionais e funciona como um espaço seguro onde podem procurar ajuda de forma espontânea.

O atendimento vai ser disponibilizado todas as quartas-feiras, entre as 09h00 e as 12h30, nas três escolas envolvidas. A iniciativa pretende assegurar um acompanhamento regular e acessível, que facilite a identificação e gestão precoce de situações de crise entre os alunos.

Etiquetas Relacionadas:
escola básica febo monizEscola básica salgueiro maiaEscola Secundária Marquesa de Alornapsicologiasaude mental

Notícias relacionadas

Sociedade

Novo caso de violência na Escola Básica Febo Moniz preocupa encarregados de educação

BY-Daniel Cepa 6 de Novembro, 2025
Sociedade

Comissão Europeia visita Almeirim para conhecer projeto inovador de combate ao abandono escolar

BY-Daniel Cepa 6 de Novembro, 2025
Sociedade

Jovens do LOT de Almeirim participam em ação sobre inclusão e saúde mental em Abrantes

BY-Inês Ribeiro 31 de Outubro, 2025
Sociedade

Entrega de manuais reutilizados decorre em setembro nas escolas de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 29 de Agosto, 2025
Sociedade

Alunos de Almeirim assinalam 500 anos de Luís de Camões

BY-Daniel Cepa 31 de Janeiro, 2025
Região

Politécnico de Santarém promove I Jornadas de Saúde Mental no Ensino Superior

BY-Daniel Cepa 5 de Setembro, 2024