Município da Chamusca abre candidaturas para Bolsas de Estudo e Mérito do Ensino Superior

Imprimir

O Município da Chamusca abriu o período de candidaturas para a atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito destinadas a estudantes do concelho que frequentam o primeiro ciclo do ensino superior e os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP). As candidaturas estão a decorrer até 30 de novembro, através da plataforma online disponível no site oficial da autarquia.

A iniciativa insere-se na estratégia municipal de promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior, que procura apoiar famílias e incentivar o percurso académico dos jovens do concelho. Paralelamente, pretende reconhecer o mérito escolar e contribuir para a valorização das competências académicas e profissionais dos estudantes.

De acordo com o município, este apoio financeiro representa um investimento no desenvolvimento social e económico do território, que reforça o compromisso com a formação qualificada e a fixação de jovens no concelho.

Os interessados devem consultar o regulamento e submeter a candidatura no portal oficial do Município da Chamusca.