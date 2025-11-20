NERSANT reforça ligação entre empresas e academia

Imprimir

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém participou esta quinta-feira, dia 20 de novembro, na sessão de abertura do 2.º Encontro Regional de Networking do Ecossistema INOVC+, iniciativa promovida pelo Instituto Politécnico de Tomar (IPT).

Em representação da associação, o seu vice-presidente, Rui Serrano, destacou a importância estratégica da colaboração entre empresas, instituições de ensino superior e centros de investigação para o fortalecimento da competitividade e do desenvolvimento sustentável da região.

“A inovação nasce da ligação contínua entre conhecimento, tecnologia e indústria”, afirmou Rui Serrano, sublinhando o compromisso da NERSANT em apoiar iniciativas que promovam a cooperação, a transferência de conhecimento e a consolidação de um ecossistema regional mais moderno e colaborativo.

A NERSANT destacou ainda a presença de várias empresas suas associadas – Mendes Gonçalves, Mitsubishi Fuso Truck Europe, RSA – Reciclagem de Sucatas Abrantina, Monliz e Zezerovo – reconhecendo o contributo destas para a modernização do tecido económico e para o crescimento sustentável da região.

O encontro inclui uma visita técnica à RENOVA, em Torres Novas, referência internacional na integração de inovação, tecnologia e sustentabilidade nos processos industriais.

A NERSANT reafirmou a sua total disponibilidade para continuar a colaborar com o ecossistema INOVC+, promovendo iniciativas que reforcem a competitividade, a inovação e a criação de valor na região.