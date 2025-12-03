Shopping cart

Região

PSP recupera malas furtadas em Santarém e detém suspeito

Por: Inês Ribeiro 03 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A PSP de Santarém recuperou quatro malas furtadas da loja “Cavalinho”, na cidade de Santarém, na sequência de um furto ocorrido no dia 25 de novembro. As diligências realizadas no âmbito do inquérito permitiram localizar os artigos, que foram apreendidos e entretanto devolvidos ao proprietário.

O suspeito do furto, um homem de 32 anos, foi identificado e constituído arguido, tendo-lhe sido aplicado termo de identidade e residência. A força de segurança confirmou ainda que já existia um mandado de detenção para que o indivíduo cumprisse uma pena de prisão.

O homem foi, por isso, detido e conduzido ao estabelecimento prisional, onde vai cumprir uma pena de 3 anos e 3 meses de prisão.

