NERSANT inicia visitas às PME Excelência com passagem pelas empresas de Almeirim

O concelho de Almeirim integra o grupo de municípios do distrito de Santarém que serão visitados pela NERSANT no âmbito do programa de reconhecimento das 161 PME Excelência 2024. A iniciativa marca o arranque das visitas institucionais promovidas pela associação empresarial, agora sob a liderança do novo presidente da Direção, Rui Serrano.

Almeirim conta com oito empresas distinguidas, número que reforça o peso e a vitalidade económica do concelho no contexto regional. Estas empresas integram o conjunto de PME que se destacaram pela solidez financeira, capacidade de gestão e desempenho consistente, critérios que sustentam o Estatuto PME Excelência atribuído pelo IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal e diversas instituições bancárias.

As visitas vão decorrer ao longo dos próximos meses e pretendem estreitar a relação entre a NERSANT e o tecido empresarial local. Além de reconhecerem diretamente o mérito das empresas, estas deslocações incluem a entrega de um distintivo de excelência profissional a cada empresa galardoada, que simboliza o reconhecimento institucional do trabalho desenvolvido.

Embora inserido num movimento distrital mais amplo, o concelho de Almeirim afirma-se como um polo com atividade empresarial dinâmica e competitiva, ao contribuir para um volume de negócios que, no conjunto das PME Excelência do distrito, ascende a cerca de 799 milhões de euros.

De acordo com Rui Serrano, presidente da Direção da NERSANT, os resultados evidenciam o potencial do tecido empresarial do Ribatejo. Segundo o responsável, estas distinções revelam “projetos sólidos, inovadores e com impacto real na economia”.

