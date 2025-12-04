Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Economia
  • NERSANT inicia visitas às PME Excelência com passagem pelas empresas de Almeirim
Economia

NERSANT inicia visitas às PME Excelência com passagem pelas empresas de Almeirim

Por: Inês Ribeiro 04 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O concelho de Almeirim integra o grupo de municípios do distrito de Santarém que serão visitados pela NERSANT no âmbito do programa de reconhecimento das 161 PME Excelência 2024. A iniciativa marca o arranque das visitas institucionais promovidas pela associação empresarial, agora sob a liderança do novo presidente da Direção, Rui Serrano.

Almeirim conta com oito empresas distinguidas, número que reforça o peso e a vitalidade económica do concelho no contexto regional. Estas empresas integram o conjunto de PME que se destacaram pela solidez financeira, capacidade de gestão e desempenho consistente, critérios que sustentam o Estatuto PME Excelência atribuído pelo IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal e diversas instituições bancárias.

As visitas vão decorrer ao longo dos próximos meses e pretendem estreitar a relação entre a NERSANT e o tecido empresarial local. Além de reconhecerem diretamente o mérito das empresas, estas deslocações incluem a entrega de um distintivo de excelência profissional a cada empresa galardoada, que simboliza o reconhecimento institucional do trabalho desenvolvido.

Embora inserido num movimento distrital mais amplo, o concelho de Almeirim afirma-se como um polo com atividade empresarial dinâmica e competitiva, ao contribuir para um volume de negócios que, no conjunto das PME Excelência do distrito, ascende a cerca de 799 milhões de euros.

De acordo com Rui Serrano, presidente da Direção da NERSANT, os resultados evidenciam o potencial do tecido empresarial do Ribatejo. Segundo o responsável, estas distinções revelam “projetos sólidos, inovadores e com impacto real na economia”.

Notícia relacionada:

Oito empresas de Almeirim distinguidas com o estatuto PME Excelência 2024
Etiquetas Relacionadas:
almeirimnersantPME Excelênciarui serrano

Notícias relacionadas

Cultura

Biblioteca Municipal de Almeirim promove oficina de decoração natalícia para crianças

BY-Inês Ribeiro 4 de Dezembro, 2025
Sociedade

Mulher assaltada em Almeirim

BY-Redação 4 de Dezembro, 2025
Sociedade

Almeirim assinala o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com evento no IVV (c/fotos)

BY-Inês Ribeiro 3 de Dezembro, 2025
Economia

Sumol+Compal aumenta a capacidade em 13 milhões de litros graças ao 5G

BY-Redação 3 de Dezembro, 2025
Sociedade

Fazendas de Almeirim sem água dia 11

BY-Redação 2 de Dezembro, 2025
Desporto

Acabou! Já não há inscrições

BY-Redação 2 de Dezembro, 2025