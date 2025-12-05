Homem detido por tráfico de estupefacientes

Imprimir

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no dia 1 de dezembro, em Santarém, um homem de 43 anos suspeito de tráfico de estupefacientes. A detenção, realizada em flagrante pela Esquadra de Investigação Criminal do Comando Distrital de Santarém, ocorreu no âmbito de uma ação de combate ao tráfico local.

No decorrer da operação, a PSP apreendeu 544 gramas de liamba, 215 euros em numerário, uma balança de precisão, uma viatura e um telemóvel, material que a polícia acredita estar relacionado com a atividade ilícita.

O detido foi conduzido às celas de detenção e presente a primeiro interrogatório judicial no dia 3 de dezembro. O juiz de instrução determinou como medida de coação apresentações periódicas três vezes por semana.