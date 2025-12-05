Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Homem detido por tráfico de estupefacientes
Região

Homem detido por tráfico de estupefacientes

Por: Inês Ribeiro 05 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no dia 1 de dezembro, em Santarém, um homem de 43 anos suspeito de tráfico de estupefacientes. A detenção, realizada em flagrante pela Esquadra de Investigação Criminal do Comando Distrital de Santarém, ocorreu no âmbito de uma ação de combate ao tráfico local.

No decorrer da operação, a PSP apreendeu 544 gramas de liamba, 215 euros em numerário, uma balança de precisão, uma viatura e um telemóvel, material que a polícia acredita estar relacionado com a atividade ilícita.

O detido foi conduzido às celas de detenção e presente a primeiro interrogatório judicial no dia 3 de dezembro. O juiz de instrução determinou como medida de coação apresentações periódicas três vezes por semana.

Etiquetas Relacionadas:
apreensãopspsantarémtráfico

Notícias relacionadas

Região

Santarém recebe concerto de Ano Novo solidário com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

BY-Inês Ribeiro 5 de Dezembro, 2025
Sociedade

PSP lança operação nacional para proteger pessoas com deficiência

BY-Inês Ribeiro 3 de Dezembro, 2025

PSP recupera malas furtadas em Santarém e detém suspeito

BY-Inês Ribeiro 3 de Dezembro, 2025
Região

Santarém despede-se de 2025 com concerto de Mickael Carreira

BY-Inês Ribeiro 28 de Novembro, 2025
Região

Santarém assinala o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com sessão sobre produtos de apoio

BY-Inês Ribeiro 28 de Novembro, 2025
Sociedade

CUF Santarém assinala 10 anos com investimento de 10 milhões e reforço tecnológico (c/fotos)

BY-Inês Ribeiro 27 de Novembro, 2025