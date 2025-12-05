Shopping cart

  • Home
  • Região
  • Mercadinho de Natal anima o Mercado Municipal da Chamusca este fim de semana
Região

Mercadinho de Natal anima o Mercado Municipal da Chamusca este fim de semana

Por: Inês Ribeiro 05 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Mercado Municipal da Chamusca recebe, este sábado e domingo, dias 6 e 7 de dezembro, entre as 10h00 e as 18h30, o Mercadinho de Natal, uma iniciativa organizada pelos comerciantes do mercado e apoiada pelo Município da Chamusca.

O evento pretende promover o comércio tradicional e os produtos locais, dando visibilidade ao trabalho de artesãos, produtores e comerciantes do concelho. Os visitantes poderão encontrar uma variedade de produtos de qualidade e ideais para presentes de Natal, ao mesmo tempo que apoiam diretamente a economia local.

Para além da oferta comercial, o programa inclui demonstrações de showcooking e momentos culturais. Este sábado, às 16h00, a Tuna da Universidade Sénior da Chamusca sobe ao palco para uma atuação.

Entre os participantes no Mercadinho de Natal encontram-se Delícias da Hélia, BigBang – Artesanato da São, Mundo Encantado, Padaria do Pranto, Chá das Três, Café do Mercado, Linhas Mágicas, Retrosaria da Ana, Art Lovers, Flores no Coração, Tradição e Bom Gosto, Bacalhau, Queijos e Enchidos, Sabores da Minha Terra, Teresa Trincão – Frutas e Legumes e Charneca das Suculentas.

A autarquia e os comerciantes reforçam que comprar no comércio tradicional contribui para a valorização da produção local, para a preservação das tradições e para o fortalecimento do tecido económico e social da comunidade.

O espaço encontra-se aberto diariamente, sendo que a zona de restauração funciona à segunda-feira das 12h00 às 15h00, de terça-feira a sábado das 12h00 às 15h00 e das 18h00 às 22h00 e ao domingo das 12h00 às 15h00.

