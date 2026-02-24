Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Chamusca promove oferta turística na Bolsa de Turismo de Lisboa
Região

Chamusca promove oferta turística na Bolsa de Turismo de Lisboa

Por: Inês Ribeiro 24 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município da Chamusca vai marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma das principais feiras internacionais dedicadas ao setor, que decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, entre 25 de fevereiro e 1 de março.

A participação do município integra o stand conjunto de promoção dos territórios do Alentejo e Ribatejo, dinamizado pela Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERT). A presença na feira tem como objetivo reforçar o posicionamento da Chamusca como destino turístico de referência, valorizando os produtos locais, a oferta de alojamento e turismo rural, a gastronomia regional e a dinâmica dos agentes económicos do concelho.

No dia 26 de fevereiro, pelas 14h25, será apresentado oficialmente o cartaz principal da Semana da Ascensão, evento que decorrerá de 9 a 17 de maio, sob o tema “Saberes de Ontem, Vozes de Hoje”. O momento vai incluir ainda a divulgação da Rota das Igrejas da Chamusca e o lançamento da nova edição do Guia Turístico, com conteúdos atualizados e novas propostas de visita. A apresentação terá lugar na zona de eventos da ERT Alentejo/Ribatejo e pretende destacar a identidade cultural e o património histórico e religioso do território.

Durante o certame serão igualmente promovidos os principais roteiros turísticos do concelho, nomeadamente o Roteiro de Arte Urbana (Ulme e Semideiro), o Roteiro da Charneca Ribatejana, o Roteiro Borda d’Água e o Roteiro da Terra Branca.

Com uma paisagem marcada pelos arrozais, pela charneca, pela campina e pela lezíria, e com forte ligação ao rio Tejo, o concelho destaca-se pela diversidade natural, riqueza patrimonial e tradições enraizadas.

Etiquetas Relacionadas:
chamuscamunicipio da chamuscaturismo

Notícias relacionadas

Região

Dois homens detidos no âmbito de investigação por roubo

BY-Inês Ribeiro 24 de Fevereiro, 2026
Região

Câmara da Chamusca assina protocolo com a Universidade Lusófona

BY-Redação 23 de Fevereiro, 2026
Região

Luís Trigacheiro, Syro e Rebeca no Festival do Cogumelo da Parreira

BY-Daniel Cepa 17 de Fevereiro, 2026
Região

Instabilidade em talude obriga ao corte da EN243 entre Golegã e Chamusca

BY-Inês Ribeiro 11 de Fevereiro, 2026
Região

Ponte da Chamusca: Novamente fechada

BY-Redação 11 de Fevereiro, 2026
Região

Ponte da Chamusca reabre ao trânsito

BY-Inês Ribeiro 9 de Fevereiro, 2026