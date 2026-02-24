Chamusca promove oferta turística na Bolsa de Turismo de Lisboa

Imprimir

O Município da Chamusca vai marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma das principais feiras internacionais dedicadas ao setor, que decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, entre 25 de fevereiro e 1 de março.

A participação do município integra o stand conjunto de promoção dos territórios do Alentejo e Ribatejo, dinamizado pela Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERT). A presença na feira tem como objetivo reforçar o posicionamento da Chamusca como destino turístico de referência, valorizando os produtos locais, a oferta de alojamento e turismo rural, a gastronomia regional e a dinâmica dos agentes económicos do concelho.

No dia 26 de fevereiro, pelas 14h25, será apresentado oficialmente o cartaz principal da Semana da Ascensão, evento que decorrerá de 9 a 17 de maio, sob o tema “Saberes de Ontem, Vozes de Hoje”. O momento vai incluir ainda a divulgação da Rota das Igrejas da Chamusca e o lançamento da nova edição do Guia Turístico, com conteúdos atualizados e novas propostas de visita. A apresentação terá lugar na zona de eventos da ERT Alentejo/Ribatejo e pretende destacar a identidade cultural e o património histórico e religioso do território.

Durante o certame serão igualmente promovidos os principais roteiros turísticos do concelho, nomeadamente o Roteiro de Arte Urbana (Ulme e Semideiro), o Roteiro da Charneca Ribatejana, o Roteiro Borda d’Água e o Roteiro da Terra Branca.

Com uma paisagem marcada pelos arrozais, pela charneca, pela campina e pela lezíria, e com forte ligação ao rio Tejo, o concelho destaca-se pela diversidade natural, riqueza patrimonial e tradições enraizadas.