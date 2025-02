Sopa da Pedra entre as 100 melhores sopas do mundo

A Sopa da Pedra está na 75ª posição entre as 100 melhores sopas do mundo para o TasteAtlas, guia gastronómico reconhecido a nível mundial. A plataforma atualizou lista das 100 melhores sopas do mundo no final de janeiro e a Sopa da Pedra de Almeirim é a única iguaria portuguesa a estar neste ranking.

O guia refere a receita da Sopa da Pedra, que combina o feijão, os enchidos ou as carnes, e destaca ainda a lenda do Frade e realça a sua origem em Almeirim, que é a Capital da Sopa da Pedra. O TasteAtlas avalia a Sopa da Pedra com 4.3, numa escala de 5.

No pódio deste ranking está a Vori-vori, do Paraguai, a Ohn no khao swè, de Myanmar, e o Ramen, do Japão.

Recorde que, recentemente, o guia TasteAtlas colocou a região de Santarém entre as 100 melhores do mundo, onde destaca Sopa da Pedra, os vinhos e os restaurantes de Almeirim.

