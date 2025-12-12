Águas do Ribatejo investe 1,6 milhões de euros em Almeirim

Imprimir

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo está a investir mais de 1,6 milhões de euros no Concelho de Almeirim. A intervenção principal é a ampliação do Sistema de Abastecimento de Fazendas de Almeirim com a construção de condutas para interligação ao Sistema de Almeirim, até à Zona Industrial, num investimento superior a 1,3 milhões de euros (1 347 000,00 €).

A AR está a construir uma Estação Elevatória de Águas Residuais na Rua de Santarém, em Almeirim e um novo troço de rede de drenagem de águas residuais na mesma zona, num investimento de 300 mil euros.

O plano de investimentos aprovado pelos municípios acionistas da AR para os Concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas prevê intervenções nos sistemas de abastecimento e saneamento em 2026 num valor superior a 14 milhões de euros.

Assegurar água de qualidade e segura, reduzir as perdas, aumentar a resiliência dos sistemas, garantir uma adequada recolha e tratamento das águas residuais, são algumas das principais prioridades. Para se atingir estes objetivos é necessário conhecimento, competência e investimentos significativos.

As intervenções em curso no Concelho de Almeirim são financiadas por fundos comunitários no âmbito do programa Alentejo 2030, mas exigem um esforço financeiro da AR com capitais próprios gerados pela sua gestão eficiente e sustentável.

A AR entrou em funcionamento há 16 anos, quando a gestão da água representava um enorme desafio para os Municípios, com muitos sistemas e equipamentos em final de vida, e sem recursos para fazer investimentos. Em pouco mais de década e meia, a AR investiu mais de 170 milhões de euros nos sistemas de abastecimento e saneamento, num investimento neste setor sem paralelo na região.

Água une escolas

A AR realizou mais de meia centena de sessões de sensibilização dedicadas ao tema “Tratar bem a Água” no âmbito do Projeto Eco-Escolas nos Municípios que integram a empresa.

No Concelho de Almeirim foram realizadas ações de sensibilização e visitas a equipamentos com a participação de mais de mil estudantes e sete dezenas de professores e educadores.

Os alunos levaram a mensagem para as suas famílias contribuindo para o reforço da responsabilidade ambiental e da cidadania.

As visitas a Estações de Tratamento de Água e Águas Residuais mobilizaram alunos de diferentes níveis de escolaridade e visaram conhecer os processos de captação, transporte e tratamento de água para consumo humano e águas residuais.