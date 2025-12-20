Shopping cart

Região

PSP detém jovem de 24 anos por tráfico de droga em Santarém

Por: Daniel Cepa 20 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Polícia de Segurança Pública deteve, no dia 18 de dezembro, um jovem de 24 anos por tráfico de estupefacientes, na cidade de Santarém.

A detenção foi efetuada pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém, no âmbito de um inquérito em curso por tráfico de droga. Durante a operação, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliária, que resultou na detenção do suspeito em flagrante delito.

No decorrer da ação policial, foram apreendidas 47 doses individuais de haxixe, 160 euros em numerário, um telemóvel, uma balança de precisão, uma faca, um maçarico e diverso material utilizado no acondicionamento de produto estupefaciente.

O detido foi conduzido às celas de detenção e presente à autoridade judicial no dia 19 de dezembro. Após o primeiro interrogatório, foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações periódicas, bem como a proibição de contacto com os restantes intervenientes no processo.

