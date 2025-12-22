Shopping cart

Semana marcada por acidentes graves em Santarém: duas mortes e vários feridos

Por: Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou, entre os dias 15 e 21 de dezembro, um conjunto de operações no distrito de Santarém com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade, reduzir a sinistralidade rodoviária e fiscalizar diversas matérias de âmbito contraordenacional.

Relativamente à sinistralidade rodoviária, registaram-se 121 acidentes de viação, dos quais resultaram duas vítimas mortais, cinco feridos graves e 30 feridos leves.

Durante este período, foram efetuadas 43 detenções, 11 delas por condução sob o efeito do álcool, dez por tráfico de estupefacientes e dez por condução sem habilitação legal. Registaram-se ainda duas detenções por violência doméstica e duas por posse de armas proibidas.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram detetadas 517 infrações, incluindo 87 por falta de inspeção periódica obrigatória, 41 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 27 pela ausência de seguro de responsabilidade civil. Foram ainda registadas 23 infrações por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, 14 pelo uso indevido do telemóvel durante a condução e 13 por condução com uma taxa de álcool no sangue superior ao legalmente permitido.

No mesmo período, a GNR elaborou 34 autos de contraordenação no âmbito da fiscalização geral, incluindo 19 autos genéricos, 11 relacionados com trânsito e segurança rodoviária, três no âmbito de animais de companhia e um relativo ao consumo de produtos estupefacientes.

As ações desenvolvidas inserem-se na atividade regular de patrulhamento e fiscalização, com vista à promoção da segurança das populações e da circulação rodoviária no distrito.

