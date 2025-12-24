Empreendedorismo e ESG unem NERSANT e Município de Coruche

Imprimir

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria reuniu no dia 19 de dezembro com o Município de Coruche, numa visita institucional que teve como objetivo a apresentação de cumprimentos e o reforço das relações de cooperação entre as duas entidades.

No decorrer do encontro, o Município de Coruche manifestou a sua intenção de estabelecer uma parceria com a NERSANT no âmbito do apoio ao empreendedorismo, contando com o envolvimento da associação na dinamização da Startup Coruche Empreende, iniciativa municipal vocacionada para o estímulo à criação de empresas, inovação e desenvolvimento económico do concelho.

Paralelamente, ficou também formalizada a parceria entre a NERSANT e o Município para a dinamização da segunda edição do evento Green Days Lezíria do Tejo, Fórum ESG que terá agora lugar no concelho de Coruche. Este evento assume-se como um espaço de reflexão e partilha de boas práticas nas áreas ambiental, social e de governação, reunindo autarquias, empresas e entidades regionais.

Um dos momentos de maior relevo desta edição será, à semelhança da primeira edição, decorrida em março de 2025 em Abrantes, a assinatura da Declaração Green Days Lezíria do Tejo, que contará com a adesão de todos os municípios da Lezíria do Tejo, formalizando um compromisso conjunto com a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento responsável do território.

Para a NERSANT, esta reunião reforça o papel da associação enquanto parceiro estratégico dos municípios da região, promovendo iniciativas que impulsionam o empreendedorismo, a competitividade empresarial e a adoção de práticas sustentáveis, em alinhamento com os desafios atuais da economia e do território.