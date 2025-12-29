Natal 2025 com menos vítimas nas estradas, Santarém regista dois óbitos

Imprimir

Entre os dias 18 e 26 de dezembro de 2025, período da campanha de Natal, registou-se uma redução significativa da sinistralidade rodoviária em Portugal, com menos acidentes, menos vítimas mortais e menos feridos graves face ao mesmo período de 2024. Ainda assim, no distrito de Santarém registaram-se duas vítimas mortais.

De acordo com o balanço oficial divulgado a 27 de dezembro, ocorreram 3.426 acidentes nas estradas portuguesas, menos 193 do que no ano passado. Destes resultaram 12 vítimas mortais, o que representa menos três mortes, 68 feridos graves (menos 12) e 929 feridos leves (menos 232). Em termos percentuais, a redução foi de 20% nas vítimas mortais, 15% nos feridos graves e 20% nos feridos leves, com uma diminuição global de cerca de 5% no número total de acidentes.

As vítimas mortais concentraram-se nos distritos de Santarém, Aveiro, Leiria, Lisboa e Porto, com dois óbitos registados em cada um, e nos distritos de Beja e Braga, onde se verificou uma vítima mortal em cada caso. Nos restantes distritos e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira não se registaram mortes, cumprindo-se o objetivo de zero vítimas mortais.

Quanto aos tipos de estrada, cerca de 40% das vítimas mortais resultaram de acidentes em estradas municipais e arruamentos, enquanto os restantes 60% ocorreram em estradas nacionais e itinerários complementares. Os despistes foram o tipo de acidente mais frequente nos casos mortais, responsáveis por metade das mortes registadas.

As 12 vítimas mortais tinham idades compreendidas entre os 18 e os 88 anos, sendo 10 do sexo masculino e duas do sexo feminino.

Durante a campanha, foram fiscalizados ou controlados 702.849 veículos em todo o país. As forças de segurança (GNR e PSP) realizaram 78.666 fiscalizações presenciais e controlaram 624.363 veículos por radar, com especial incidência na velocidade.

No total, foram registadas 13.235 infrações, o que corresponde a uma taxa de infração de 1,9%. As infrações mais frequentes estiveram relacionadas com excesso de velocidade (1.891), falta de inspeção periódica obrigatória (1.641) e álcool (300). Foram ainda detetados 472 crimes de condução sob o efeito do álcool, com taxa igual ou superior a 1,2 g/l.

No âmbito da Operação Natal e Ano Novo 2025/2026, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) implementou um dispositivo especial de prevenção e resposta, com 867 bombeiros e 256 veículos empenhados diariamente. Foram identificados 142 locais estratégicos para o pré-posicionamento de meios, reforçando a capacidade de resposta rápida em zonas de maior risco.

Apesar da evolução global positiva dos indicadores de segurança rodoviária neste Natal, os dados revelam que o distrito de Santarém continua a enfrentar desafios significativos, destacando-se a importância da prevenção, da fiscalização e da adoção de comportamentos responsáveis na estrada, especialmente em períodos de grande intensidade de tráfego.