Sociedade

Almeirinense em novo projecto com figura conhecida da rádio

Por: Redação 01 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O almeirinense Nuno Rodrigues, fundador das bandas WAKO e PÂNTANO une-se a Ana Isabel Arroja, voz muito conhecida da Rádio Comercial, num projecto de DJing, a que deram o nome de


Nuno Rodrigues e Ana Isabel Arroja conjugam o melhor da música Rock-Punk e Metal com reminiscências dos temas que os fizeram vibrar e que fazem-se sentir no agora.

