Chamusca apoia visitas de estudo com investimento de 10 mil euros

O Município da Chamusca celebrou um protocolo de colaboração administrativa e financeira com o Agrupamento de Escolas da Chamusca, com o objetivo de apoiar a realização de visitas de estudo ao longo do ano letivo 2025/2026. O apoio previsto ascende a um valor máximo de 10 mil euros.

De acordo com a autarquia, em comunicado ao Jornal O ALMEIRINENSE, esta iniciativa integra a estratégia municipal de promoção da educação enquanto eixo central do desenvolvimento local, reconhecendo a importância das visitas de estudo como uma componente complementar do processo de ensino-aprendizagem. Estas atividades permitem aos alunos consolidar conhecimentos, contactar com diferentes contextos culturais, científicos e sociais e desenvolver competências essenciais fora da sala de aula.

Ao assegurar este apoio financeiro, o Município pretende também contribuir para a redução de desigualdades no acesso a experiências educativas, promovendo a igualdade de oportunidades entre todos os alunos do concelho, independentemente da sua situação socioeconómica.