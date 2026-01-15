Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Chamusca apoia visitas de estudo com investimento de 10 mil euros
Região

Chamusca apoia visitas de estudo com investimento de 10 mil euros

Por: Inês Ribeiro 15 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município da Chamusca celebrou um protocolo de colaboração administrativa e financeira com o Agrupamento de Escolas da Chamusca, com o objetivo de apoiar a realização de visitas de estudo ao longo do ano letivo 2025/2026. O apoio previsto ascende a um valor máximo de 10 mil euros.

De acordo com a autarquia, em comunicado ao Jornal O ALMEIRINENSE, esta iniciativa integra a estratégia municipal de promoção da educação enquanto eixo central do desenvolvimento local, reconhecendo a importância das visitas de estudo como uma componente complementar do processo de ensino-aprendizagem. Estas atividades permitem aos alunos consolidar conhecimentos, contactar com diferentes contextos culturais, científicos e sociais e desenvolver competências essenciais fora da sala de aula.

Ao assegurar este apoio financeiro, o Município pretende também contribuir para a redução de desigualdades no acesso a experiências educativas, promovendo a igualdade de oportunidades entre todos os alunos do concelho, independentemente da sua situação socioeconómica.

Etiquetas Relacionadas:
chamuscavisita de estudo

Notícias relacionadas

Região

Homem de 58 anos detido por violência doméstica

BY-Redação 13 de Janeiro, 2026
Região

Orçamento de 20,3 milhões: Chamusca investe em educação, saúde e infraestruturas

BY-Inês Ribeiro 7 de Janeiro, 2026
Região

Município da Chamusca lança campanha solidária de recolha de roupa de homem e criança

BY-Daniel Cepa 14 de Dezembro, 2025
Região

Parque dos Sonhos abriu portas na Chamusca e promete dez dias dedicados às crianças

BY-Inês Ribeiro 13 de Dezembro, 2025
Região

Ponte da Chamusca cortada ao trânsito para trabalhos de manutenção

BY-Daniel Cepa 10 de Dezembro, 2025
Região

Parque dos Sonhos da Chamusca inaugurado dia 12

BY-Redação 10 de Dezembro, 2025